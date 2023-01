El Café de Silverio 80: Mismos perros, distinto collar

Bienvenido al casi una taberna flamenca en la que nuestros clientes brindan para los días de clase de radio siberiana en sevilla saludamos a través de un plan de rayos libre de y voz de spotify previous saber dónde que no escuchar hecho es porque prefiere al carajo con café antes que el caray en el programa de hoy mismo perro de coña hace un par de meses en un debate sobre asuntos políticos delitos de odio tema un tipo que igual al colega camellos albert rivera cindy no porque estaba almohada analizando la palabra fácil y decía que no podemos llamar fascista a los del pp a los de voz y a su compadre todos europeo porque claro todos estos son liberales en lo económico así que vuelve la burra al trigo con eso de que los faceta son estatalista por lo que no pueden ser liberales es decir que no es lo mismo y que no puedo mezclar unas cosas y otras ayudarle pagos esta claro que el fascismo puede estudiarse como un fenómeno político histórico concreto de su tiempo los años veinte y treinta pero es cierto que podemos rastrear la esencia política del fascismo en todas sus derivada evolución y camuflaje lo de boicotear con debate termina lógico el análisis de la realidad política en va viejo que el mear porque al final lo que estén liberal venía es decir es que estos de ahora no son tan malos no eran capaces del crimen como aquello cosa que radicalmente si quieres pues vale le podemos poner otro nombre que se yo fácil verá limbo pero las claves del asunto es que el proyecto de aquellos y el de esto es el mismo salvarlos privilegio de la clase dominante depredar el estado y la naturaleza para su intereses propio perseguir al pobre al raro esclavizar a los necesitados y hacer la higiene social que les sale de los huevos que tienen en el nido del aguilucho pero son la misma gentuza psicopática y se visten en cada época con el traje que mejor se ajusta a su sadismo hoy quería hacer un poco de historia del capitalismo en estos lares y vamos a relacionar con el flamenco y con la actualidad porque hemos investigado un poquillo quiero que habíamos como a la acumulación originaria aquella que contaba más le sigue otro proceso de transformación capitalista como ha contado más recientemente de vih en múltiples texto y quiero demostrar por si alguien tiene duda que los liberales y ahora no son más que los hijo y nieto de los fascistas clásicos de entonces mismo perro con distinto collar y algo tendremos que hacer digo yo empezar hola que tal soy aquel el hermano pequeño de pedro y os animo a que silverio porque la verdad es que hace unos días me video que cincuenta euros entonces por yo siempre un poco lamentable entonces bueno aunque silverio y que aporta y lo que podáis en patria un punto com de silverio terremoto buenas tarde y gracias por estar ahí otra vez más hoy voy a contar lo que tiene que haber sido el programa en directo que hayamos previsto hacer durante la fiebre del cante a que el festival maravilloso que realizamos en mayo al final no pudo hacerse por deporte mío de trabajo y nervio así que os pido disculpas por la informalidad ojalá el programa de hoy cubra ese hueco que dejamos entonces vamos a empezar con unos audios que sonaron creo que de forma parcial en aquellos programas número treinta y pico que dedicamos al campesinado hace ya tres o cuatro años a escuchar ahora varios fragmentos de un reportaje grabado durante la segunda república el producto tangible de la tierra esto es el dinero que nos dan por la venta de sus productos se distribuye en cuatro lotes mejoras que se quedan en la finca jornales que se gastan cerca de la finca rentas que se van a donde el propietario vive y contribuciones que pasan a difundirse en la economía nacional salen de nuestro control desaparece cuando el propietario vives lejos el único