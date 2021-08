'Para la libertad' . Semana Internacional de Solidaridad con Anarquistas Prisionerxs

Pon a un lado por el por mi amigo breve porque ha dicho lo que a ti por las labores arranca por la bisutería por los árboles por los cuerpos tortura dos yo nombró libertad por la tal y como las montañas moreno la amigos y amigas hemos abierto este programa radiofónica con el mítico tema libertario yo te nombró libertad de gianfranco no interpretado por canto nuevo este es un podcast que hacemos para radio ocupa y para el mundo desde cruz negra lista de asturias y desde el grupo ingenio que arrocera es nuestra modesta aportación a la semana internacional de solidaridad con los y las presos y presas anarquistas del mundo que se celebra todos los años por estas fechas de agosto desde iberia estamos apoyando a gabriel pombo da silva preso anarquista que lleva treinta y tres años en las cárceles de las cuales veintiuno los asado preso en aislamiento luego hablaremos del escuchamos ahora este fandango de el cabrero presa está la libertad y luego os explicamos en qué consiste esta campaña en favor de los presos anarquistas y algo de la historia de la cruz negra anarquista y a marta rosa desde hace muchos años en diversas partes del mundo colectivos anarquistas de defensa de presos las llamadas abc anarquista la cruz se organizan para apoyar a precios anarquistas o afines tanto en lo económico y en lo personal como en el aspecto jurídico además organiza en campañas contra las cárceles y su abolición por ser un sistema cruel que anula no solo la libertad de las personas sino su personalidad y además no consigue su objetivo de acabar con los delitos los orígenes de las veces datan de la revolución rusa se creó una institución a la que se amo cruz roja anarquista para organizar la ayuda a los prisioneros políticos del régimen castrista y a sus familias durante la guerra civil rusa se le dio el nombre de cruz negra anarquista para evitar confusiones con la cruz roja que también actúa en el país tras la llegada al poder de los bots y c es ruz en rusia la cruz negra anarquista se traslada a berlín donde continua ayudando a prisioneros políticos del régimen golf bike así como a los disidentes italianos al régimen de benito mussolini con el